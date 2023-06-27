Подмосковье 27 июня 2023, 16:10 Жителя Ногинска привлекут к ответственности за разрисованные остановки и заборы

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Житель Ногинска за ночь нарисовал граффити на десятке остановок, заборов, домов, трансформаторных будок и рекламных щитов. Теперь молодого человека привлекут к ответственности за вандализм.

Увидевшие испорченные остановки жители сразу же обратились в управление региональной безопасности. Вандала быстро вычислили благодаря камерам «Безопасный регион». Им оказался 21-летний житель Богородского округа.

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«Были установлены его данные. Полиция сейчас проводит проверку и, соответственно, лицо будет привлечено к ответственности. В первую очередь это штрафные санкции. <…> Если человек сам не поймет, что он наделал, не возместит ущерб, то в гражданском порядке через суд с него будет взыскан ущерб, который он причинил», — рассказал начальник Управления региональной безопасности администрации Богородского округа Роман Другов.

Сотрудники полиции напомнили всем, кто решил заняться творчеством на улицах города, что за незаконные арт-эксперименты и порчу имущества может грозить штраф и обязательные работы.

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