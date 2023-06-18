Подмосковье 18 июня 2023, 16:58 Жителя Химок признали лучшим руководителем проектов России

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В Санкт-Петербурге завершился всероссийский конкурс «Проектный руководитель». В состязании поучаствовали более 1,2 тысячи профессионалов. После многоэтапных отборочных туров победу в номинации «Руководитель проектов» одержал директор по управлению проектами банка ВТБ, химчанин Евгений Титенок.

В финале участники решали кейсы, связанные с коммунальным хозяйством, благоустройством, совершенствованием коммуникации бизнеса и власти.

«Победа в конкурсе для меня — важная веха в профессиональном и личностном развитии. Соревноваться с лучшими профессионалами страны, которые прошли сложный многоступенчатый отбор, работать в финале под вниманием опытного жюри — это серьезный вызов для каждого участника», — сообщил Титенок.

Житель Химок получил право на бесплатную сертификацию по престижному международному стандарту IPMA. Он пополнил реестр лучших проектных менеджеров России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев во время обращения сообщил, что экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года.

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