Жителя Чехова наградили за видео с незаконным сбросом мусора

В Чехове снесли заброшенный детский сад. Год оттуда не могли вывезти строительный мусор, потому что постоянно появлялись новые навалы. Местный житель снял на видео самосвал, который устроил несанкционированную свалку. За это его наградили, а нарушителя наказали.

Источник фото: телеканал «360»

В Чехове водитель самосвала незаконно сбросил мусор в неположенном месте. Для конспирации машины он использовал откидные номера. Нарушение на видео снял местный житель. Несанкционированную свалку устроили на месте бывшего детского сада. Четверть века назад здание забросили. В прошлом году — снесли. Но полностью очистить площадку от мусора до сих пор не удавалось.

«К сожалению, у нас появлялись, можно сказать, нерадивые граждане, которые сюда приезжали и сбрасывали навалы строительного мусора. И грубо говоря, мы убираем, а они появляются. И именно поэтому у нас и затягивались мероприятия по вывозу данного строительного мусора», — пояснил Михаил Степанов, начальник управления контрольной деятельности администрации Чехова.

Источник фото: телеканал «360»

Поймать нарушителя удалось благодаря Алексею Кондрашову. Он снял на видео номер автомобиля и сам факт сброса мусора. О случившемся написал в местный чат — новость разлетелась по социальным сетям. Сообщение увидели в Министерстве экологии и природопользования Московской области. В итоге машину нарушителя арестовали, а водителю теперь грозит штраф.

«С помощью использования системы „Безопасный регион“ был выявлен данный автомобиль, который осуществлял работы по размещению отходов», — рассказал Владислав Алешин, государственный инспектор в области охраны окружающей среды.

Источник фото: телеканал «360»

За помощь в обнаружении нарушителя Алексея наградил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Вы сделали главное — не только сообщили о проблеме, но и указали нам на нарушителя. Это нам серьезно помогло», — отметил Андрей Разин.

Теперь это место полностью очистят от строительного мусора, который там скопился. Поверхность выровняют и засыплют плодородным грунтом. Работы планируют завершить в начале осени. В будущем пространство благоустроят, что именно появится на пустыре — решат жители.

«Кто-то садик предлагает, кто-то благоустройство — парковую зону. Я думаю, пускай люди сами решат, что они здесь хотят увидеть», — заявил Михаил Степанов, начальник управления контрольной деятельности администрации Чехова.

Источник фото: телеканал «360»

Сообщить о незаконной свалке мусора может любой житель Подмосковья на портале «Добродел» или в социальных сетях.

«Все это сегодня мы аккумулируем, и это является такой лакмусовой бумажкой для того, чтобы начинать действовать. Поэтому жители, наверное, вкладывают основную лепту в поиски вот этих точек», — уточнил Разин.

К сообщению о нарушении стоит прикрепить фотографию свалки, геолокацию или адрес места сброса. Если известно кто нарушитель, об этом тоже стоит написать. Это поможет в борьбе с незаконными свалками в Московской области.