Около 100 жителей Звездного Городка стали участниками крещенских купаний

В этом году, как отметил исполняющий обязанности настоятеля храма иеромонах Пафнутий, настоящая крещенская зима.

И людей это не пугает, а наоборот, даже бодрит. Многие преодолели страх человеческий, придя окунуться в святую воду с верой и надеждой на то, что Господь укрепит силы и очистит душу иеромонах Пафнутий.

Участниками купаний стали сами жители, военнослужащие из Звездного Городка, их семьи. Ежегодно окунуться в освященную воду здесь собираются до 500 человек.

В этот раз, несмотря на 20-градусный мороз, на купания пришли десятки людей. Организаторы сделали все для их безопасности.

Об этом рассказал заместитель председателя Совета депутатов в Звездном Городке Павел Никишкин.

Все организовали на высшем уровне. Купели с подсветкой, подходы освещены. Под ногами — сено. Очень комфортно и удобно Павел Никишкин.

Для удобства жителей установили и палатки, в которых можно было переодеться и согреться. Также организовали чаепитие, а вблизи водоемов дежурили бригады медиков и спасателей.

Всего на крещенскую ночь в Подмосковье обустроили 220 мест для купаний. Рядом с каждым из них подготовили деревянные настилы, теплые палатки и полевые кухни.