Подмосковье 26 апреля 2023, 10:06 Жители Жуковского помогли собрать для ребенка средства на дорогую операцию по восстановлению слуха

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Неравнодушные жители Жуковского, организации и предприниматели, благотворительные фонды объединились, чтобы помочь маленькому Глебу Макееву. Мальчик родился с серьезной патологией органов слуха и нуждался в дорогостоящей операции.

Глеб появился на свет без одного уха, а второе почти не слышало. Для восстановления уха необходимо было сделать дорогостоящую операцию в Америке. Деньги на операцию, которая прошла успешно, собирали всем миром.

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«Помогали все жители. Участвовали в акциях, проводились ярмарки в школах, в парках в поддержку Глеба. Фонды помогали», — рассказала мама мальчика Светлана Макеева.

Операцию по восстановлению ушной раковины и установке импланта сделали в Лос-Анжелесе. Теперь Глеб начал говорить, но предстоит еще много работы по улучшению слуха. Мальчику нужен слуховой аппарат.

Семья Макеевых на днях встретилась с теми, кто активно помогал в сборе средств для ребенка, чтобы поблагодарить за все.

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