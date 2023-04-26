26 апреля 2023, 10:06
Жители Жуковского помогли собрать для ребенка средства на дорогую операцию по восстановлению слуха
Неравнодушные жители Жуковского, организации и предприниматели, благотворительные фонды объединились, чтобы помочь маленькому Глебу Макееву. Мальчик родился с серьезной патологией органов слуха и нуждался в дорогостоящей операции.
Глеб появился на свет без одного уха, а второе почти не слышало. Для восстановления уха необходимо было сделать дорогостоящую операцию в Америке. Деньги на операцию, которая прошла успешно, собирали всем миром.
Реклама
«Помогали все жители. Участвовали в акциях, проводились ярмарки в школах, в парках в поддержку Глеба. Фонды помогали», — рассказала мама мальчика Светлана Макеева.
Операцию по восстановлению ушной раковины и установке импланта сделали в Лос-Анжелесе. Теперь Глеб начал говорить, но предстоит еще много работы по улучшению слуха. Мальчику нужен слуховой аппарат.
Семья Макеевых на днях встретилась с теми, кто активно помогал в сборе средств для ребенка, чтобы поблагодарить за все.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благотворительность
Дети
Жуковский
Реклама
Реклама