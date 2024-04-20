Подмосковье 20 апреля 2024, 19:33 Жители ЖК «Солнечная система» в Химках провели субботник Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На территории ЖК «Солнечная система» в городском округе Химки провели масштабный субботник. Более 60 жителей и сотрудники управляющей компании собрались на Аллее космонавтов.

Помимо работ по уборке и благоустройству, для участников организовали точку со сладостями, сушками и горячим чаем. Там они могли отдохнуть и пообщаться с соседями. Также для детей подготовили развлекательную программу.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

К акции присоединилась местный депутат Надежда Смирнова. Она отметала высокий уровень организации и поблагодарила активных жителей.

«Компания „Жилищные технологии“ предоставила все необходимое оборудование для проведения уборки. Мы вместе сделали значительный вклад в очистку нашей территории. Выражаю благодарность каждому, кто принял участие», — отметила Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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