Жители Железнодорожного сдали нормы ГТО | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber Жители Железнодорожного сдали нормы ГТО

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Утро в Железнодорожном началось со спорта. Жители города сдавали семь нормативов ГТО.

Жители Железнодорожного городского округа Балашиха сдавали нормативы по прыжкам в длину, упражнениям на пресс — всего семь нормативов.

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«Итог всему, цель — золотой знак ГТО, который присваивается министром спорта. Ну и серебряный, бронзовый, который присваивается министром спорта Московской области», — рассказал депутат совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков.

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Дети не отставали от взрослых, рядом с родителями участвовали в эстафетах.

Прыгали в мешках, перетягивали канат. Соревновались ребята от четырех до десяти лет.

«Дети веселятся, прыгают. Им это нравится. Это развивает общефизически. Эти упражнения дают радостную атмосферу и дарят всем улыбки», — отметил инструктор ГТО Антон Беззубов.

На поле стадиона «Орион» жители также сыграли в футбол. Все спортивные мероприятия прошли в рамках губернаторской программы «Выходи во двор».

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