Жители Зарайска вместе с главой округа очистили от мусора берег реки Осетр | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 11:39 Жители Зарайска вместе с главой округа очистили от мусора берег реки Осетр

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Жители Зарайска вместе с главой округа очистили от мусора берег реки Осетр. Общими усилиями навели порядок от плотины до набережной и выше. Убрали мусор и на противоположном берегу водоема.

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«Мы хотим, чтобы было чисто!» — с таким лозунгом активная молодежь Зарайска пришла к реке Осетр. Вместе с главой округа Виктором Петрущенко они принялись наводить порядок на береговой зоне водоема.

«На сегодняшний день здесь ведутся работы по капитальному ремонту плотины. В связи с этим уровень воды в реке заметно снизился, а мусор, ранее лежавший на дне, оказался на суше», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Общими усилиями добровольцы очистили береговую линию. И призвали жителей Зарайска и гостей города в будущем соблюдать чистоту.