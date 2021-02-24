facebook_pixel
    24 февраля 2021, 16:36

    Жители Подмосковья выберут места для благоустройства на новом онлайн-портале

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут проголосовать за места для будущего благоустройства на единой онлайн-платформе России. Выбрать общественные территории удастся с 26 апреля по 30 мая.

    Жители Подмосковья выберут места для благоустройства на новом онлайн-портале | Изображение 1

    Это подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он уточнил, что онлайн-портал разработали Минстрой России и организация «Диалог Регионы».

    Среди важнейших задач привлечение жителей к участию в голосовании и выбору пространств для благоустройства. <…> Именно жители видят, чувствуют свой город изнутри. Знают, чего не хватает, а что придает значимость

    Михаил Хайкин.

    Голосование проведут на портале za.gorodsreda.ru. Жителям надо будет зарегистрироваться через сайт госуслуг или в социальных сетях.

    Волонтеры в Подмосковье

    Вместе с тем в Подмосковье 24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки этого проекта. Заявки принимают по ссылке.

    Штабы волонтеров создадут к 22 марта. Они помогут рассказать о проектах благоустройства, которые вынесут на голосование.

    Жители Подмосковья выберут места для благоустройства на новом онлайн-портале | Изображение 2

    Кроме того, через волонтеров жители смогут зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.

    По словам Хайкина, жители Подмосковья регулярно принимают участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.

    Но ранее подобное голосование проходило на площадке „Добродел“

    Михаил Хайкин.

    Подмосковье третий год лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».