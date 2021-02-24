Жители Подмосковья выберут места для благоустройства на новом онлайн-портале
Жители Подмосковья смогут проголосовать за места для будущего благоустройства на единой онлайн-платформе России. Выбрать общественные территории удастся с 26 апреля по 30 мая.
Это подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он уточнил, что онлайн-портал разработали Минстрой России и организация «Диалог Регионы».
Среди важнейших задач привлечение жителей к участию в голосовании и выбору пространств для благоустройства. <…> Именно жители видят, чувствуют свой город изнутри. Знают, чего не хватает, а что придает значимость
Голосование проведут на портале za.gorodsreda.ru. Жителям надо будет зарегистрироваться через сайт госуслуг или в социальных сетях.
Волонтеры в Подмосковье
Вместе с тем в Подмосковье 24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки этого проекта. Заявки принимают по ссылке.
Штабы волонтеров создадут к 22 марта. Они помогут рассказать о проектах благоустройства, которые вынесут на голосование.
Кроме того, через волонтеров жители смогут зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.
По словам Хайкина, жители Подмосковья регулярно принимают участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.
Но ранее подобное голосование проходило на площадке „Добродел“
Подмосковье третий год лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».