Жители Подмосковья смогут проголосовать за места для будущего благоустройства на единой онлайн-платформе России. Выбрать общественные территории удастся с 26 апреля по 30 мая.

Это подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он уточнил, что онлайн-портал разработали Минстрой России и организация «Диалог Регионы».

Среди важнейших задач привлечение жителей к участию в голосовании и выбору пространств для благоустройства. <…> Именно жители видят, чувствуют свой город изнутри. Знают, чего не хватает, а что придает значимость Михаил Хайкин.

Голосование проведут на портале za.gorodsreda.ru. Жителям надо будет зарегистрироваться через сайт госуслуг или в социальных сетях.

Волонтеры в Подмосковье

Вместе с тем в Подмосковье 24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки этого проекта. Заявки принимают по ссылке.

Штабы волонтеров создадут к 22 марта. Они помогут рассказать о проектах благоустройства, которые вынесут на голосование.

Кроме того, через волонтеров жители смогут зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.

По словам Хайкина, жители Подмосковья регулярно принимают участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.

Но ранее подобное голосование проходило на площадке „Добродел“ Михаил Хайкин.

Подмосковье третий год лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».