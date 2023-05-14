14 мая 2023, 10:14
Жители Воскресенска высадили липовую аллею в рамках акции «Лес Победы»
Жители Воскресенска отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, высадив липовую аллею в рамках акции «Лес Победы» в сквере имени Пушкина.
Мероприятие проводят в Московской области уже 10-й год подряд. За это время на территории городского округа высадили около 130 тысяч кустарников и деревьев.
Реклама
Глава городского округа Алексей Малкин рассказал, что два его прадеда погибли на войне.
«Один прошел [войну] полностью, но долго не жил, потому что потерял ногу. Я их не видел, но мне рассказывали бабушки, которые пережили ужасы Великой Отечественной войны, работали в тылу. Приятно сажать деревья, возможно, там селятся души наших предков, они смотрят за нами, и им приятно, что мы их помним», — сказал он.
К акции присоединились и юные жители Воскресенска, одним из них стал девятилетний Ярослав.
«Мы заботимся об экологии. Каждое посаженное дерево — это память о солдате Великой Отечественной войны, который не вернулся с этой войны», — добавил он.
Присоединиться к акции, принять участие в которой пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев, может любой желающий.
Всего в регионе подготовили около 600 площадок, где высадили дубы, сосны и ели в память о погибших воинах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
Реклама
Реклама