Подмосковье 14 мая 2023, 10:14 Жители Воскресенска высадили липовую аллею в рамках акции «Лес Победы» РИА «Новости»

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Жители Воскресенска отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, высадив липовую аллею в рамках акции «Лес Победы» в сквере имени Пушкина.

Мероприятие проводят в Московской области уже 10-й год подряд. За это время на территории городского округа высадили около 130 тысяч кустарников и деревьев.

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Глава городского округа Алексей Малкин рассказал, что два его прадеда погибли на войне.

«Один прошел [войну] полностью, но долго не жил, потому что потерял ногу. Я их не видел, но мне рассказывали бабушки, которые пережили ужасы Великой Отечественной войны, работали в тылу. Приятно сажать деревья, возможно, там селятся души наших предков, они смотрят за нами, и им приятно, что мы их помним», — сказал он.

К акции присоединились и юные жители Воскресенска, одним из них стал девятилетний Ярослав.

«Мы заботимся об экологии. Каждое посаженное дерево — это память о солдате Великой Отечественной войны, который не вернулся с этой войны», — добавил он.

Присоединиться к акции, принять участие в которой пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев, может любой желающий.

Всего в регионе подготовили около 600 площадок, где высадили дубы, сосны и ели в память о погибших воинах.

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