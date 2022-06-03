Жители Воскресенска выбрали участки дорог для ремонта на «Доброделе»

В Воскресенске начали ремонтировать дороги по итогам голосования на портале «Добродел». Местные жители в 2021 году активно высказывали своем мнение по этому вопросу через подмосковный сервис.

Одним из нуждающихся в ремонте объектов стала дорога по улице Ломоносова. Специалисты дорожных служб уже приступили к обновлению покрытия проезжей части. Работы начались недавно, сейчас на участке меняют бортовой камень.

«Довольно часто езжу здесь, так как живу рядом. И, конечно, ремонт здесь был необходим, так как это одна из центральных дорог микрорайона. Очень ждем окончания работ, чтобы проехаться по новой, обновленной дороге!» — рассказала одна из жительниц близлежащего дома Ольга Попова.

Транспортная инфраструктура должна быть комфортной и безопасной. Состояние дорог волнует не только автомобилистов, но и пешеходов, ведь от их качества зависит многое. Например, как быстро приедут скорая или пожарная служба.

Начальник управления развития инфраструктуры и строительства городского округа Воскресенск Игорь Щекочихин уточнил, что дорогу по улице Дачной в селе Трофимово уже отремонтировали.

«Ведутся работы на улицах Ломоносова и Васильковой. В дальнейшем согласно плану приведут в порядок оставшиеся дороги», — отметил он.

Для отслеживания качества ремонта подрядчик загружает в специальное приложение фотографии каждого этапа работ. За их ходом могут наблюдать и власти округа.

В 2022 году в городском округе Воскресенск предстоит отремонтировать 7,6 километра дорог, ведущих к СНТ «Суханово», «Ивушка», «Зеленый друг», «Фаустово-1», «Фаустово-2», «Гея», «Сосновое», «ЗОКИО», «Самосадик», «Нефтяник-92», «Восход», деревне Грецкой, а также улицу Цветочную в селе Конобеево.