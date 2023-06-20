Подмосковье 20 июня 2023, 15:15 Жители Воскресенска смогут выбрать на «Доброделе» проекты для бюджетирования

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Жители Воскресенска смогут принять участие в голосовании на портале «Добродел» с 20 по 27 июня. В разделе «Народный бюджет» можно поддержать любой из 23 проектов, участвующих в региональном конкурсном отборе инициативного бюджетирования.

Жители Воскресенска смогут принять участие в голосовании на портале «Добродел» с 20 по 27 июня. В разделе «Народный бюджет» можно проголосовать за один из 23 проектов, участвующих в региональном конкурсном отборе инициативного бюджетирования.

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Участие в голосовании могут принять жители Воскресенска, зарегистрированные на порталах «Госуслуги» и «Добродел». Также необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Чтобы поддержать проект на сайте «Добродел» нужно выбрать раздел «Народный бюджет» или пройти по ссылке. Далее фильтрах выбрать Воскресенский городской округ и нажать кнопку «Применить». Затем выбрать проект и написать комментарий к нему, а после проголосовать, нажав кнопку «Поддержать».

Список проектов представлен на сайте администрации городского округа Воскресенск по ссылке.

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