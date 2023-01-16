Подмосковье 16 января 2023, 13:23 Жители Воскресенска смогут принести гуманитарную помощь участникам СВО в четыре пункта сбора

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Жители Воскресенска могут передать гуманитарную помощь для участников СВО в четыре пункта сбора. Они работают в округе с 4 октября 2022 года на базе учреждений культуры и образования.

Первый пункт сбора гуманитарной помощи функционирует на базе воскресенского отделения Российского Красного Креста на улице Докторова, дом № 4, помещения 6 и 7. Работает по будням, с 10:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 985 614-18-86.

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Второй расположен в молодежном центре «Олимпиец» на улице Цесиса, дом № 17. Работает ежедневно, с 9:00 до 20:00. Контактный телефон: 8 (49-64) 41-58-94.

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Еще один находится в центре культуры и досуга «Радость» на улице Коммунистической, дом № 1, в поселке Виноградово. Работает по будням, с 9:00 до 17:00. Контактный телефон: 8 916 576-55-56.

Также пункт сбора гуманитарной помощи открыли в Воскресенском колледже на улице Ленинской, дом № 1а. Он работает по будням, с 13:00 до 18:00. Контактные телефоны: 8 (916) 574-23-95 и 8 496-44-33- 71.

«Помочь может каждый. Любой вклад имеет значение. Я благодарна всем, кто находит время и ресурсы на эту деятельность. Отрадно, что многие приносят гуманитарную помощь регулярно, всегда стараются подобрать самое важное», — отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск Оксана Сайкина.

В пункты сбора можно передать средства гигиены и медицинской помощи: бритвенные наборы, зубные щетки, мыло, шампуни и гели, жгуты, спиртовые салфетки, гемостатические губки, противоожоговые пластыри и гели, шприцы, бинты, медикаменты. Это могут быть продукты с длительным сроком хранения, консервы и армейские сухпайки. Также канцелярские товары, наборы одноразовой посуды с глубоким дном, химические грелки, теплая одежда, дождевики.

Чтобы жители знали, что пригодится солдатам, волонтеры Подмосковья разработали памятки со списками необходимой гуманитарной помощи.

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