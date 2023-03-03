Подмосковье 03 марта 2023, 16:48 Жители Воскресенска сдали более 25 литров крови в День донора

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День донора, приуроченный ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, прошел в Воскресенске. В ходе акции удалось заготовить 25,2 литра цельной крови.

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Более 70 жителей Воскресенска захотели поучаствовать в Дне донора. В итоге сдали кровь 56 человек, из них 23 — впервые стали донорами.

По поручению временно исполняющего полномочия главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина его заместитель Михаил Бахтов поздравил медицинский персонал и доноров с праздниками.

«Вам приходится работать порой на пределе своих возможностей, но именно это помогает нам спасать жизни. Донорам тоже хочется сказать спасибо. Они помогают людям, которых не знают и которых никогда даже не видели», — отметил заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

Акцию организовало воскресенское отделение Российского Красного Креста совместно с волонтерами округа при поддержке филиала «ВМУ» акционерного общества «Объединенная химическая компания „УРАЛХИМ“» и администрации округа.

Сегодня в Воскресенском округе живет 830 почетных доноров. По законодательству после сдачи крови они получают денежную компенсацию на питание в размере 940 рублей и возможность в течение года взять два отгула на работе.

«Доноров сейчас больше стало, больше молодежи ходит. Если взять, например, статистику и сравнить два года. В 2022 году на 1500 донаций было выполнено больше, [чем в 2021-м]. Такая же статистика и за два первых месяца этого года», — рассказала заведующая ОСП «Воскресенск» Московского областного центра крови Наталья Викулова.

Вся заготавливаемая кровь перерабатывается на эритроцидосодержащие компоненты и плазму. Затем по поступающим заявкам выдается в медицинские учреждения Московской области.

Кровь можно сдать в будни с 8:00 до 13:00. О противопоказаниях можно прочесть в интернете заранее, а непосредственно перед сдачей каждый донор проходит медосмотр.

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