Подмосковье 03 февраля 2024, 14:05 Жители Воскресенска расчистили от снега парковки и дорожки в двух дворах Телеканал «360»

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На борьбу со снежными навалами в Воскресенске вышли жители домов № 10/14 на улице Зелинского и № 16 на улице Кагана. Поддержала субботник инициативных горожан и управляющая компания.

Горожане заранее договорились через домовой чат о времени и деталях субботника, а также позаботились о том, чтобы освободить дворы от автомобилей. Не осталось в стороне и муниципальное бюджетное учреждение «БИО». Жителям они предоставили необходимую технику для очистки территории от снега, а сотрудники компании «ЭКО сервис групп» подготовили горячий чай и музыку, чтобы уборка шла веселее.

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В результате жителям удалось расчистить от снега все пешеходные дорожки и парковки. Вывезти снег помогла техника.

Прохожие, спешащие по своим делам, с интересом наблюдали за процессом и не скрывали восхищения увиденным. Многие из них останавливались, чтобы выразить благодарность за чистоту и порядок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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