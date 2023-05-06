06 мая 2023, 20:58
Жители Воскресенска поздравили труженицу тыла Лидию Жукову
Жители Воскресенска организовали во дворе дома труженицы тыла во время Великой Отечественной войны Лидии Жуковой концерт. Таким образом активисты поздравили ветерана с предстоящим Днем Победы.
В июне 1941 года Жукова училась в Московском текстильном техникуме и проходила практику на Яхромской ткацкой фабрике. По словам Лидии Николаевны, после объявления войны студенты моментально разъехались: одни ушли на фронт, другие — пошли на предприятия, чтобы ковать победу в тылу.
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«Сразу осенью нас послали на рытье окопов под Фаустово, я была участницей оборонного строительства. Это уже началась оборона Москвы», — вспомнила Жукова.
Потом Лидия Николаевна вернулась на производство. В те годы фабрика имени Цюрупы выпускала перевязочные материалы для фронта, и 20-летняя девушка внесла свой вклад в победу.
Поздравить труженика тыла с наступающим праздником приехали представители администрации округа.
«Герой — это тот, кто сделал очень великое дело. Очень сильно он показал свою мужество и сделал то, чего не может другой», — заявил житель поселка имени Цюрупы Платон Титков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.
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День Победы 9 мая
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Воскресенск
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