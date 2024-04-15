15 апреля 2024, 21:20
Жители Воскресенска поучаствовали в едином дне сбора гумпомощи бойцам СВО
Жители Воскресенска поучаствовали в общеобластном сборе гуманитарной помощи в поддержку участников специальной военной операции. В парке усадьбы Кривякино команда молодежного центра «Олимпиец» собрала необходимые товары и предметы первой необходимости.
Заместитель директора молодежного центра «Олимпиец» Евгения Савельева рассказала, что в Московской области проводится акция по сбору гуманитарной помощи для наших военнослужащих, задействованных в спецоперации. В нашем округе функционируют шесть пунктов приема. Граждане округа активно участвуют в этой инициативе, предоставляя продовольствие, медицинские принадлежности и предметы личной гигиены. Всю собранную помощь передадут бойцам в ближайшее время.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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Воскресенск
Специальная военная операция РФ на Украине
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