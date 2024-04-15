Подмосковье 15 апреля 2024, 21:20 Жители Воскресенска поучаствовали в едином дне сбора гумпомощи бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жители Воскресенска поучаствовали в общеобластном сборе гуманитарной помощи в поддержку участников специальной военной операции. В парке усадьбы Кривякино команда молодежного центра «Олимпиец» собрала необходимые товары и предметы первой необходимости.

Заместитель директора молодежного центра «Олимпиец» Евгения Савельева рассказала, что в Московской области проводится акция по сбору гуманитарной помощи для наших военнослужащих, задействованных в спецоперации. В нашем округе функционируют шесть пунктов приема. Граждане округа активно участвуют в этой инициативе, предоставляя продовольствие, медицинские принадлежности и предметы личной гигиены. Всю собранную помощь передадут бойцам в ближайшее время.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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