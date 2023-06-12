Подмосковье 12 июня 2023, 23:22 Жители Воскресенска отпраздновали День города

Читать 360tv в

Жители Воскресенска отпраздновали День города. День рождения молодое поколение отметило на Новлянской ривьере.

«Пригласили молодежного диджея. С нами было „Оранжевое небо“, которые показывали ребятам крио-шоу, шоу мыльных пузырей, рисовали аквагрим», — сообщила специалист МЦ «Олимпиец» Елизавета Коробова.

Реклама

Молодежный центр «Олимпиец» задал направление праздника, а работу на площадках организовали волонтеры — юные воскресенцы. Среди них Оля Турок. Совсем недавно девушка вернулась из «Артека», набралась новых знаний, зарядилась эмоциями и с энтузиазмом делилась ими с воскресенцами.

«Сегодня у меня заряжение настроение, я готова делиться радостью со всем миром. Я хочу, чтобы все были счастливы», — заявила девушка.

Перед гостями выступили воспитанники центра патриотической направленности «Аквариум».

«Настроение у нас хорошее. Готовились к этому выступлению очень долго», — рассказала воспитанники центра «Аквариум» Илья Дугин и Тимур Пегин.

Сегодня Воскресенску исполнилось 85 лет. Молодежь округа отмечает, что он с каждым годом становится лучше.

«За несколько лет набережную сделали, парк облагородили. Я считаю, что нельзя на этом останавливаться, надо продолжать делать», — сообщил курсант Суворовского военного училища и житель Воскресенска Дамир Чистяков.

Воскресенцы желали землякам благополучия и процветания, счастья и любви, здоровья и, конечно, мирного неба над головой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».