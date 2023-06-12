12 июня 2023, 23:22
Жители Воскресенска отпраздновали День города
Жители Воскресенска отпраздновали День города. День рождения молодое поколение отметило на Новлянской ривьере.
«Пригласили молодежного диджея. С нами было „Оранжевое небо“, которые показывали ребятам крио-шоу, шоу мыльных пузырей, рисовали аквагрим», — сообщила специалист МЦ «Олимпиец» Елизавета Коробова.
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Молодежный центр «Олимпиец» задал направление праздника, а работу на площадках организовали волонтеры — юные воскресенцы. Среди них Оля Турок. Совсем недавно девушка вернулась из «Артека», набралась новых знаний, зарядилась эмоциями и с энтузиазмом делилась ими с воскресенцами.
«Сегодня у меня заряжение настроение, я готова делиться радостью со всем миром. Я хочу, чтобы все были счастливы», — заявила девушка.
Перед гостями выступили воспитанники центра патриотической направленности «Аквариум».
«Настроение у нас хорошее. Готовились к этому выступлению очень долго», — рассказала воспитанники центра «Аквариум» Илья Дугин и Тимур Пегин.
Сегодня Воскресенску исполнилось 85 лет. Молодежь округа отмечает, что он с каждым годом становится лучше.
«За несколько лет набережную сделали, парк облагородили. Я считаю, что нельзя на этом останавливаться, надо продолжать делать», — сообщил курсант Суворовского военного училища и житель Воскресенска Дамир Чистяков.
Воскресенцы желали землякам благополучия и процветания, счастья и любви, здоровья и, конечно, мирного неба над головой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.
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Воскресенск
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