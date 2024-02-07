Подмосковье 07 февраля 2024, 13:48 Жители Воскресенска отправят открытки бойцам СВО ко Дню защитника Отечества Unsplash

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Акция ко Дню защитника Отечества началась в Воскресенске. Жители округа могут отправить открытки бойцам специальной военной операции.

Акция «Открытка солдату» проходит с 1 по 10 февраля. Ее инициаторами выступили сотрудники культурного центра «Усадьба Кривякино» и центра патриотического направления «Аквариум».

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Жители Воскресенка могут принести письма, открытки и детские рисунки в южный флигель усадьбы Кривякино или на пост охраны с 10:00 до 18:00. Все поздравления вскоре отправят на передовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова.

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