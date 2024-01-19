Подмосковье 19 января 2024, 19:19 Жители Воскресенска отметили качество уборки мусора с контейнерных площадок Светлана Плотникова

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Жители дома № 28 по улице Менделеева в Воскресенске отметили регулярный вывоз мусора. Они также поделились пожеланиями по улучшению контейнерной площадки.

В городском округе Воскресенск вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляет региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

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«Мусор вывозят часто, у меня окно выходит на эту сторону, и я вижу процесс уборки мусора. Вокруг мусорной площадки тоже порядок люди наводят, это очень радует. Единственное, я бы еще над ней сделала крышу, как это делают в других городах», — рассказала жительница дома № 28 Татьяна Ковалева.

Во взаимодействии с управляющими компаниями и региональным оператором по вывозу ТКО акцент делается на то, чтобы все контейнерные площадки соответствовали санитарным требованиям и нормам, а дворы и общественные пространства оставались чистыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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