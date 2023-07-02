Подмосковье 02 июля 2023, 22:02 Жители Воскресенска отметили День молодежи

Читать 360tv в

В Воскресенске отметили День молодежи. В этом году мероприятие провели в новом формате. Предприятия округа представили свои площадки, где не просто рассказывали о себе, а предлагали молодому поколению разные активности. Например, посетители смогли поучаствовали в зрелищных опытах от «Уралхима» и мастер-классах от завода «Салют».

«Берешь трафарет, обводишь, заливаешь клеем и сыпешь цветной песочек. И получается красивая картина», — сообщила жительница муниципалитета Анна Трофимова.

Реклама

«Это базальтовая крошка применяется при изготовлении нашей черепицы, композитной черепицы», — пояснил замдиректор «Люксард» Дмитрий Скворцов.

«Многие не знают, что это за предприятие и где оно находится, потому что это закрытая территория, на которой находится несколько закрытых предприятий. Они связаны с ракетами, с авиацией и гражданской и обороной», — рассказала специалист по социальной работе ОДК «ВМЗ „САЛЮТ“ Алина Крупнова.

Также на празднике Союз десантников учил молодежь пользоваться парашютом, а Всероссийский красный крест — оказывать первую медицинскую помощь.

Воскресенцам предлагали написать письмо своему любимому учителю и сделать сувенир нашим бойцам.Площадка интеллектуальных игр от организации «Волонтеры победы» была оживленной и многолюдной. Сотрудники и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» постарались сделать праздник веселым и динамичным.

Кульминаций праздника стал фестиваль красок Холли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил значимость развития системы профессионального образования в регионе. Так, в 2023 году в подмосковных колледжах появятся еще 800 бюджетных мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».