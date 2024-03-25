Подмосковье 25 марта 2024, 09:35 Жители Волоколамска зажгли свечи в память о жертвах теракта в Crocus City Hall Владислав Мурашов

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Около 200 жителей Волоколамска собрались вечером 24 марта, чтобы почтить память жертв трагедии в Crocus City Hall. Акция «Свеча памяти» прошла у стихийного мемориала, возникшего утром после теракта на городской площади.

Многие волоколамцы пришли на акцию «Свеча памяти» целыми семьями. Вереницы взрослых и детей возлагали цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу, зажигали свечи и лампадки.

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«Город скорбит вместе с семьями погибших в страшном теракте. Скорбит вся страна, весь российский народ. Трагедия отозвалась болью в каждом сердце», — сказала в своем обращении к участникам акции временно исполняющая полномочия главы администрации Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Владислав Мурашов

На брусчатке городской площади волоколамцы выложили свечами два слова — «Крокус» и «Скорбим».

Вечером 24 марта траурная акция «Журавли» прошла у стен Crocus City Hall, в котором 22 марта от рук террористов погибли люди, пришедшие на концерт группы «Пикник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил каждого, кто не остался в стороне, за помощь и неравнодушие.