11 марта 2024, 15:10
Жители Волоколамска смогут выбрать место для благоустройства на всероссийском голосовании
Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства стартует 15 марта. Опросник проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России. В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о территориях, представленных на выбор в Волоколамском городском округе.
В Волоколамске жители смогут проголосовать за одну из трех локаций. Это пространство у пруда в селе Болычево (улица Центральная, 12), общественная территория в поселке Сычево (улица Детская, 1) и сквер в деревне Кашино (улица Ленина).
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С 15 по 17 марта жители смогут проголосовать за объекты благоустройства в участковых избирательных комиссиях.
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Благоустройство
Волоколамск
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