Жители Волоколамска оценили результаты благоустройства Парка Победы | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 21:35 Жители Волоколамска оценили результаты благоустройства Парка Победы

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Парка Победы в Волоколамске после масштабной реконструкции сильно изменился. Обновили всю территорию, но при этом все деревья сохранили.

Жители Волоколамска уже могут оценить перемены в Парке Победы. Несмотря на то, что работы по благоустройству еще не завершены, парк уже смогли посетить несколько горожан.

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Парк Победы — одно из любимых мест отдыха волоколамцев. Благоустройство ведется здесь уже около трех месяцев. Общая площадь парка 24 тысячи квадратных метров. Каким будет парк решали сами жители. По поводу благоустройства парка проводились голосования и общественные слушания.

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Еженедельно глава городского округа Волоколамск проверяет качество выполненных работ в соответствии с проектом.

«Были даже споры. Одни были за собак, другие — за то, чтоб собак в парке не было. Это Парк Победы. В итоге пришли к общему знаменателю и только после этого стали делать проект. Сейчас показали, как он реализовывается, как мы потоки разделили — где историческая часть, где просто погулять. Также сделали спортивную зону. И площадку для йоги. Также у нас есть культурная площадка — амфитеатр», — рассказал глава Волоколамского городского округа.

Жители согласились с тем, что пространство парка действительно удобно разделили. Все, о чем просили в парке есть. Здесь появилось современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Между дорожками высаживают деревья и кустарники. Часть газона посеяли под зиму, так что зеленую траву можно будет увидеть уже весной. Детскую площадку, которую установили два года назад по губернаторской программе, жители решили отставить. На следующей неделе площадку начнут реставрировать.

Сейчас идут последние приготовления к открытию парка. Работы планируют закончить до конца октября.