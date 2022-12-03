Подмосковье 03 декабря 2022, 17:05 Жители Волоколамска начнут заниматься спортом в новом физкультурно-оздоровительном комплексе

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Строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Волоколамске на Рижском шоссе. В ФОКе появятся ледовая арена и тренажерный зал.

«В Волоколамске приступили к строительству ФОКа с крытым катком. В настоящее время проводится установка свай будущего спортивного объекта. Завершить все работы планируется в 2023 году», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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В проекте есть все необходимое для занятия спортом: ледовая арена, зал для технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом силовых тренажеров, медицинский блок, инвентарные комнаты и раздевалки. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 230 посадочных места и кафе.

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Отмечается, что строительство ФОКа проводится в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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