Жители Видного поблагодарили врачей аплодисментами с балконов. Видео

Так «спасибо» сказали всем, кто посвятил себя спасению жизни и здоровья пациентов в непростых условиях пандемии. Акцию «Аплодируем стоя» провели активисты «Молодой Гвардии».

Аплодисментами медиков поддержали в доме № 5 микрорайона Купелинка. Молодогвардейцы попросили жителей выйти всем в одно время на балкон и поблагодарить врачей доступным им способом. Такую акцию волонтеры запустили по всей России.

Это еще одна возможность напомнить врачам, что мы ценим их труд, благодарим, желаем быть здоровыми и отражать атаки незримого врага. В стране режим самоизоляции, и мы не проводим акции в привычном формате Александр Толмачев руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии».

А сразу после такой благодарности на площадке у дома прошел концерт. Звучали песни известных исполнителей. Все, конечно, были в защитных масках и соблюдали меры безопасности.

Кроме того, вблизи подмосковных больниц и поликлиник уже появились почти 100 баннеров с надписью «Спасибо врачам». Такие плакаты — еще один способ выразить благодарность. Активисты «Единой России» разместили по региону печатные и цифровые баннеры.

В Московской области за время пандемии волонтеры «Молодой гвардии» помогли уже более 7,4 тысячи жителей. Они приносят на дом продукты и лекарства.

Активисты вместе с сотрудниками соцзащиты обзванивают пенсионеров и многодетные семьи, чтобы узнать, нуждаются ли они в помощи.

А участники проекта «Мы вместе» не только купят и доставят товары, но и окажут психологическую и юридическую помощь. Подробности можно узнать на горячей линии 8 (800) 200-34-11.