Подмосковье 07 июля 2023, 14:13 Жители улицы Белобородова в Мытищах согласуют установку шлагбаума на парковке

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Жители дома № 4в по улице Белобородова приняли решение об установке шлагбаума в своем дворе для ограничения доступа к парковке. Однако согласование этого вопроса перенесли на следующую неделю.

Изначально место для шлагбаума выбрали не самое удачное — при открытии он будет упираться прямо в мусорные баки контейнерной площадки.

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Жители считают, что можно модернизировать площадку или же вовсе перенести ее на другое место. Со вторым вариантом не согласны жители домов № 4а и № 4б, которые также пользуются этими мусорными контейнерами.

«Мы готовы, в том числе и физически, осуществить мероприятия, предполагающие устраивающее всех техническое решение. Сейчас это место не позволяет полноценно эксплуатировать сам шлагбаум. К тому же возникнут сложности с вывозом мусора у регионального оператора. Мы предложили отодвинуть место расположения на несколько метров за контейнерную площадку. Так будет удобнее всем, и вопрос решится быстро. Пока берем по нему паузу, на следующей неделе пригласим все заинтересованные стороны на обсуждение», — сказал заместитель главы администрации Мытищ Иван Яськив.

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