Подмосковье 09 декабря 2022, 18:03 Жители Ступина получили награды и благодарственные письма в День героев Отечества

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, прошло в Ступине. Жителей округа наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

Гостей мероприятия отметили за их личные подвиги. Фарухжону Солижонову вручили почетную грамоту от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области. Участник спецоперации проявил отвагу при выполнении боевых задач. Дениса Бушуева и Артема Шулапова также отметили благодарственным письмом главы за решительность при исполнении гражданского долга.

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Не остались без внимания и сотрудники территориального управления «Мособлпожспаса» — 11 человек получили благодарственные письма главы округа.

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Глава Ступина вручил каждому награжденному памятный подарок — наручные часы.

«Рискуя ценой своей жизни, вы спасаете жизни других людей. Для нас вы настоящие герои. Собрались мы поздравить вас с праздником, выразить слова благодарности за те дела, которые вы делаете. Потому что делаете вы это от чистого сердца», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

День героев Отечества начали официально отмечать в России 14 лет назад. Но свою историю праздник ведет с 1769 года, когда императрица Екатерина Вторая учредила орден Святого Георгия.

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