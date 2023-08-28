Подмосковье 28 августа 2023, 23:31 Жители Ступина отпраздновали 85-летие города Пресс-служба городского округа Ступино

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В Ступине отпраздновали День города. В честь события у стелы «Город трудовой доблести» состоялось торжественное возложение цветов. Также для жителей организовали интерактивные программы и праздничный концерт, где выступил заслуженный артист России Дима Билан.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Подмосковья, у стелы собрались ветераны, воспитанники патриотических клубов, местные депутаты и общественники. С торжественным словом выступил глава Ступина Сергей Мужальских, упомянув про историю и трудовые подвиги уроженцев города.

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«Наш общий долг — приумножить достижения округа. Ступино меняется, становится современным городом, комфортным и уютным для жизни! Благодарю жителей за ежедневный труд и вклад в развитие ступинской земли. Нам вместе многое предстоит еще сделать! С праздником!», — сказал он.

Для жителей и гостей округа организовали праздничные площадки. Спасатели местного управления МЧС продемонстрировали технику и спецодежду, который мог примерить любой желающий. Дети смогли покататься на аттракционах и поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах.

Пресс-служба городского округа Ступино Пресс-служба городского округа Ступино Пресс-служба городского округа Ступино Пресс-служба городского округа Ступино Пресс-служба городского округа Ступино

Вечером на главной площади состоялся концерт, где в качестве хедлайнера выступил заслуженный артист России Дима Билан. Также творческие коллективы провели флешмоб «Город всегда молодой».

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