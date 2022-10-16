Жители старых домов микрорайона «Серебрянка» городского округа Пушкинский получили новые квартиры | 360°

Подмосковье 16 октября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber Жители старых домов микрорайона «Серебрянка» городского округа Пушкинский получили новые квартиры Реализацию программы по расселению ветхого жилья продолжили в городском округе Пушкинский РИА Новости

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Новые коммунальные, спортивные или культурные объекты появятся на месте двух снесенных ветхих домов в микрорайоне «Серебрянка» городского округа Пушкинский. Оба здания снесли в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2013−2015 годы».

Жители снесенных домов уже давно говорили, что жить в квартирах невозможно. Но из-за юридических сложностей сделать этого долго не могли.

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«Этот вопрос длился с 2015 года. На тот момент власти реализовали государственную программу в части расселения этих многоквартирных домов и осталось несколько нерешенных проблем. У нас были суды, неурегулированные вопросы. И этот долгосрочный вопрос на сегодняшний момент решен», — рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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Но на расселении только двух домов руководство муниципалитета не остановилось. В рамках программы реновации, которая началась в Московской области, в городском округе Пушкинский жильцы еще 25 домов получат новые квартиры. Речь идет о зданиях, построенных в начале и середине XX века, из которых 14 признали аварийными, а 11 — ветхими.

«Старт будем оценивать, когда стоящий позади меня дом снесут. Но если протокольно, то документы и договоренности, которые уже оформлены официально, говорят, что в 2023 году несколько домов снесут, а люди получат квартиры. Оснований для сомнений нет. Инвестор вкладывает деньги и работа по подготовке площадок уже идет», — заявил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

С жителями округа уже провели несколько встреч, на которых рассказали о программе реновации в Московской области и ответили на все интересующие людей вопросы. Проект реализуют в пять этапов. Всего в новые дома, построенные по новым стандартам жилищного строительства на улице Маяковского и Московском проспекте, переселят жителей Первого и Второго Фабричного проездов городского округа Пушкинский. Из ветхих домов люди переедут в современное и комфортное жилье.

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