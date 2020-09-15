15 сентября 2020, 15:01
Жители Подмосковья стали активнее идти на вакцинацию в этом году
Прививки от гриппа сделали в пять раз больше жителей Подмосковья, чем годом ранее. На вакцинацию пришли уже свыше 323 тысяч человек. Это отметил Мособлштаб по коронавирусу.
Вакцинировать от гриппа в Подмосковье планируют порядка 4,5 миллиона человек. Среди них более миллиона детей.
Массово прививать жителей начали 7 сентября. Используют три проверенные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».
Прививка бесплатная, но с собой потребуется взять полис ОМС и паспорт. Сделают ее по месту работы, учебы, в поликлиниках или мобильных комплексах. Записаться можно через портал госуслуг Подмосковья или кол-центр губернатора по телефону 8 (800) 550-50-30.
В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Там жители смогут найти ответы на все интересующие их вопросы по теме.
Есть и интерактивная карта, на которую нанесли все пункты, где проводят вакцинацию.