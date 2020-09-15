Жители Подмосковья стали активнее идти на вакцинацию в этом году

Вакцинировать от гриппа в Подмосковье планируют порядка 4,5 миллиона человек. Среди них более миллиона детей.

Массово прививать жителей начали 7 сентября. Используют три проверенные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Прививка бесплатная, но с собой потребуется взять полис ОМС и паспорт. Сделают ее по месту работы, учебы, в поликлиниках или мобильных комплексах. Записаться можно через портал госуслуг Подмосковья или кол-центр губернатора по телефону 8 (800) 550-50-30.

В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Там жители смогут найти ответы на все интересующие их вопросы по теме.

Есть и интерактивная карта, на которую нанесли все пункты, где проводят вакцинацию.