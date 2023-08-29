Жители Солнечногорска собрали новую партию гуманитарной помощи участникам СВО | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:45 Жители Солнечногорска собрали новую партию гуманитарной помощи участникам СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Штаб казачьей народной дружины в Солнечногорске провел мастер-класс по изготовлению гигиенических наборов - сухой душ. В каждый комплект входит пропитанная моющим средством губка и одноразовое полотенце. Вскоре собранную помощь отправят бойцам специальной военной операции.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участие в акции приняли местные жители и муниципальные депутаты. Они собрали 355 таких гигиенических наборов. Их отправят на передовую вместе со следующей партией гуманитарной помощи.

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«Такие комплекты в магазинах не продаются, а сделать их своим руками оказалось совсем несложно. Благодарю казаков народной дружины за проведение такого полезного мастер-класса», — сказала депутат Олеся Тыщенко.

Напомним, заключить контракт с Минобороны можно через военный комиссариат Солнечногорска. Контактный телефон: 8 (495) 994-06-60. Сделать это также можно в областном центре отбора на контрактную службу. Подробности на сайте или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», куда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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