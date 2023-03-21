Подмосковье 21 марта 2023, 14:42 Жители Солнечногорска собрали 90 килограммов вторсырья на акции «Экодвор»

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Акция «Экодвор» прошла в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. Жители собрали 90 килограммов вторсырья. Основную массу составили макулатура, пластик, батарейки и пластиковые крышки для фонда «Добрые крышечки».

Сдав вторсырье на переработку, солнечногорцы могли обменяться книгами, поучаствовать в экологической викторине и спортивной игре «ЭкоКорнхол». Также на выставке «ЭкоБыт» горожанам рассказали, чем можно заменить одноразовые вещи, что делают из вторсырья и как правильно сортировать отходы.

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«Подобные акции проходят с целью популяризации раздельного сбора мусора в рамках экологического воспитания, просвещения и формирования экологической культуры населения», — отметил заместитель председателя молодежного парламента городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов.

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Организовали мероприятие молодежный парламент городского округа Солнечногорск при поддержке молодежного центра «Подсолнух», совета депутатов, регионального оператора «ЭкоПромСервис» и казачьего общества «Ермак».

Акция «Экодвор» проходит в России с 2017 года, а в Солнечногорске ее впервые провели весной 2019 года.

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