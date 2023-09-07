Подмосковье 07 сентября 2023, 14:36 Жители Солнечногорска смогут сделать флюорографию в передвижном диагностическом комплексе до конца сентября Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жители Солнечногорска смогут бесплатно сделать флюорографию грудной клетки в передвижном диагностическом комплексе до конца сентября. Автомобиль будет работать в деревне Брехово и микрорайоне Тимоново.

Передвижной флюорографический кабинет будет работать по следующему графику: 7, 12, 19, 21, 26, 28 сентября — Тимоновская поликлиника; 14 сентября — деревня Брехово. Пациентов будут принимать с 10:00 до 13:00.

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Выездные обследования проводят с целью повышения доступности медицинских услуг для людей, проживающих в сельской местности. Чтобы попасть на прием, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Для удобства граждан в машине предусмотрено место для ожидания приема врача.

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