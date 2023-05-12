Подмосковье 12 мая 2023, 12:59 Жители Солнечногорска смогут сдать вторсырье на акции «Экодвор»

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Акция «Экодвор» пройдет в Солнечногорске 14 мая. Жители округа смогут сдать вторсырье на переработку.

Площадкой акции станет двор дома № 7 в микрорайоне Локомотивном в поселке Поварово. Там будет работать книжная дармарка и выставка «ЭкоБыт», организаторы проведут для участников игры, мастер-классы и викторину. Также можно будет сдать пластик для благотворительного проекта «Добрые крышечки».

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«Экологическая акция за время ее проведения превратилась в хороший семейный праздник. <…> Каждого, кто сдаст вторсырье на переработку, ждет экологичный подарок», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Акцию проводит молодежный парламент Солнечногорска при поддержке администрации городского округа и Совета депутатов, молодежного центра «Подсолнух», регионального оператора «ЭкоПромСервис», благотворительного клуба «Соседи снизу» и казачьего общества «Ермак».

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