Подмосковье 06 июля 2023, 14:56 Жители Солнечногорска смогут проголосовать за ремонт 73 дорог на портале «Добродел»

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Голосование за ремонт дорог в 2024 году стартовало на портале «Добродел». Жители Солнечногорска смогут поддержать обновление 73 участков дорог.

Это уже второй этап голосования, на котором представлены отобранные ранее дороги. Проголосовать можно только за одну дорогу из списка до 31 августа. Пользователям будет необходимо авторизоваться через портал госуслуг, также при желании можно приложить фото и оставить комментарий.

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Благодаря голосованию на портале «Добродел» в этом году отремонтируют 13 дорог в городском округе Солнечногорск. Дорожное полотно уже обновили в деревнях Радищево, Липуниха, Хоругвино и Новинки.

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