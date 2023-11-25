Подмосковье 25 ноября 2023, 13:04 Жители Солнечногорска приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жители двух домов в Солнечногорске подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». В рамках его проведения выбирают лучшие практики, а также поощряют активных собственников и управляющие компании.

В номинации «Лучший подъезд» участвуют дом № 5 по улице Парковый бульвар в деревне Голубое, а также дом № 5 по улице Молодежная в Солнечногорске. Они направили на конкурс фотографии и рассказали, как преобразились их подъезды.

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«Давайте поддержим наших номинантов и выберем лучший подъезд вместе!» — призвала депутат Совета депутатов Солнечногорска Олеся Тыщенко.

Поддержать дом № 5 по улице Парковый бульвар можно на портале конкурса, а отдать свой голос за дом № 5 по улице Молодежная можно по ссылке. Восьмого декабря члены жюри подведут итоги и объявят победителей.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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