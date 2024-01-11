Подмосковье 11 января 2024, 11:08 Жители Солнечногорска приняли участие в голосовании за очистку пруда в поселке Менделеево Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Голосование по очистке прудов в 2024 году, расположенных на территории Московской области, проходит на портале «Добродел». От городского округа Солнечногорск представлен пруд на реке Клязьма в Менделеево.

Каждый житель может отдать свой голос за очистку только за одного пруда. Всего в голосовании принимают участие 58 водоемов региона. Их отобрали администрации городских округов и жители.

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Чтобы проголосовать, необходимо пройти по ссылке и выбрать на карте свой округ. Итоги подведут 15 января. ​

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