11 января 2024, 11:08
Жители Солнечногорска приняли участие в голосовании за очистку пруда в поселке Менделеево
Голосование по очистке прудов в 2024 году, расположенных на территории Московской области, проходит на портале «Добродел». От городского округа Солнечногорск представлен пруд на реке Клязьма в Менделеево.
Каждый житель может отдать свой голос за очистку только за одного пруда. Всего в голосовании принимают участие 58 водоемов региона. Их отобрали администрации городских округов и жители.
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Чтобы проголосовать, необходимо пройти по ссылке и выбрать на карте свой округ. Итоги подведут 15 января.
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Солнечногорск
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