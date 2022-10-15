Жители Солнечногорска пожаловались на управляющую компанию | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 00:33 Поделиться Telegram

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Viber Жители Солнечногорска пожаловались на управляющую компанию Жители Солнечногорска пожаловались на управляющую компанию из-за плохого ремонта

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Жители дома № 105 по улице Красной в Солнечногорске вынуждены жить в аварийных условиях из-за некачественного ремонта. Горожане пожаловались на управляющую компанию и рассказали, в каких условиях им приходится жить.

По подъезду обшарпаны стены, виднеется плесень и стоит запах канализации, которую недавно прорвало. Спустя время в доме начались проблемы с трубами отопления, из-за которых затопило подвал и первый этаж дома.

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«Внутренне инженерные системы дали течь. И дали течь очень серьезную. О чем это говорит? О том, что система была не промыта. И самое главное, что, когда проблема была выявлена уже. До управляющей компании было это доведено. Мы туда выезжали. Управляющая компания не стала делать ничего», — сообщил заместитель главы Солнечногорска Роман Назаров.

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Отмечается, что управляющая компания «Терем», которая должна заниматься проблемами дома, плохо подготовилась к отопительному сезону. А ее представители не приходят на еженедельные совещания в администрации округа. За три месяца жители написали более 150 жалоб на качество обслуживание дома на портале Добродел.

«Это вот все из-за влаги, которая в подъезде. Как влажно в подъезде, также влажно и в квартире. Стены все осыпаются», — рассказала местная жительница, показав мокрые и облупившиеся стены в своей квартире.

Полы в жилье на первом этаже вздулись от влаги, на стенах появился грибок. Отопление в доме дали несколько дней назад, при этом в подвале до сих пор стоит горячая вода, смешанная с бытовыми отходами. Однако у управляющей компании совсем другая версия происходящего.

«Да, там подтопление есть, но на данный момент я бы не сказала, что оно сильное как было до этого. Где-то в районе 70 сантиметров. Войти можно было только в болотниках. А сейчас там, где-то 10 сантиметров. То есть там даже сейчас насос не возьмет», — сказала представитель управляющей компании.

После случившегося жители дома приняли решение о переизбрании управляющей компании.

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