Жители Солнечногорска помогли расчистить от мусора озеро Сенеж

Жители Солнечногорска подключились к очистке озера Сенеж от мусора. Под воду погрузился в специальном гидрокостюме и глава городского округа Виктор Родионов.

Дно Сенежа расчистили под присмотром опытных дайверов. Другие участники помогли привести в порядок берег озера.

Убрали фантики, пластиковые и стеклянные бутылки. Всего на уборку потребовалось несколько часов. Начальник управления экологии Солнечногорска Семен Буклеев отметил, что собрать удалось свыше 10 «кубов» мусора.

Мусор доставали и аквалангисты — не менее 12 человек Семен Буклеев.

Берег озера, помимо мусора, расчистили от упавших деревьев. Их распилили на мелкие бревна.

Все отходы погрузили в мусоровоз — собранный активистами мусор отправили на переработку. Всего в акции поучаствовало более 100 волонтеров.