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    06 июня 2022, 17:52

    Жители Солнечногорска помогли расчистить от мусора озеро Сенеж

    Анастасия Аброськина, Артем Мельников

    Жители Солнечногорска подключились к очистке озера Сенеж от мусора. Под воду погрузился в специальном гидрокостюме и глава городского округа Виктор Родионов.

    Жители Солнечногорска помогли расчистить от мусора озеро Сенеж | Изображение 1

    Дно Сенежа расчистили под присмотром опытных дайверов. Другие участники помогли привести в порядок берег озера.

    Убрали фантики, пластиковые и стеклянные бутылки. Всего на уборку потребовалось несколько часов. Начальник управления экологии Солнечногорска Семен Буклеев отметил, что собрать удалось свыше 10 «кубов» мусора.

    Мусор доставали и аквалангисты — не менее 12 человек

    Семен Буклеев.

    Берег озера, помимо мусора, расчистили от упавших деревьев. Их распилили на мелкие бревна.

    Все отходы погрузили в мусоровоз — собранный активистами мусор отправили на переработку. Всего в акции поучаствовало более 100 волонтеров.