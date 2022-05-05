Жители Солнечногорска передали 350 упаковок семян для посевной в Донбассе

В Солнечногорске продолжается акция «Добрый огород», целью которой является сбор и доставка жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины семян для посадки на огородах и приусадебных участках.

Всего за время проведения акции жители Солнечногорска собрали 350 упаковок семян. Эту партию уже в конце недели отправят в региональную общественную приемную Реутова, откуда семена со всего Подмосковья отправятся получателям.

Семенам организаторы сбора очень рады, а вот саженцы лучше оставлять для своих огородов. Их транспортировать не получится.

Глава Солнечногорского городского округа Виктор Родионов тоже принял участие в акции и принес коробку с семенами, в которой есть все для выращивания помидоров, огурцов, укропа, моркови, кабачков и картофеля.

«Донбасс, как и мы с вами, люди трудолюбивые. Те, кто держит свои огороды, могут сейчас упустить время для посева. Сейчас у них нет возможности приобрести где-то семена. И поэтому мы обратились к жителям, ко всем людям, которые могут принести семена в местную общественную приемную», — рассказала об акции исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Корчкова.