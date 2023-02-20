20 февраля 2023, 20:54
Жители Солнечногорска отправили подарки и гумпомощь бойцам на СВО к 23 Февраля
Жители Солнечногорска собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО. К 23 Февраля им также отправили подарки.
Так, воспитанники «Содружества домов культуры» собрали «Сладкую аптечку». Ее наполнили конфетами с записками-пожеланиями: выносливости, стойкости, здоровья, победы и другими.
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В этот раз жители округа собрали порядка 200 килограммов термобелья, медикаментов, продуктов и сладких подарков.
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«Мы отправляем в Центральный распределительный пункт Балашихи. Также здесь письма поздравительные для военнослужащих, написанные воспитанниками детских садов и школьниками округа», — сообщил директор Молодежного центра «Подсолнух» Владимир Царев.
Пункты приема гумпомощи в Солнечногорске работают в МЦ «Возрождение» на улице Дзержинского, в МЦ «Подсолнух» на Вертлинской улице и в Андреевке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность участникам спецоперации за героизм и передал им новую экипировку. Он подчеркнул, что восхищается мужеством военных, и отдельно поздравил командира с присвоением звания Героя России.
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Солнечногорск
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