Подмосковье 24 января 2023, 16:09 Жители Солнечногорска открыли цеха для производства гумпомощи бойцам СВО

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Жители Солнечногорска открыли цеха для производства гуманитарной помощи бойцам СВО. Волонтеры в Андреевке и Солнечногорске занимаются производством носилок, окопных свечей, маскхалатов, теплой одежды и других необходимых вещей.

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Цех по производству одежды «Шьем для наших» Алена Рашоева открыла в Андреевке всего два месяца назад. До этого она собирала гуманитарную помощь для жителей Донбасса и российских бойцов. Когда решилась открывать собственное производство, нашлись единомышленники и необходимые специалисты.

Например, Ольга Мышакина в молодости отучилась на закройщика и сейчас с радостью вспомнила навыки. Теперь женщина совмещает швейное дело с основной работой. Пенсионерка Екатерина Русанова шьет подушки для раненых.

Раз в неделю приезжают помогать воспитанники клуба «Юный десантник» из Зеленограда. А летчик Александр Винокуров занялся изготовлением окопных свечей. Для этого специально закупили тонну парафина.

«Если развести огонь, разумеется, можно попасть под минометный огонь или артиллерийский. Могут накрыть. А от этих свечей практически нет дыма. Они стоят, огоньком голубым тлеют, можно погреть руки», — рассказал заслуженный военный летчик Российской Федерации Александр Винокуров.

Помещение для цеха бесплатно предоставило руководство завода «Стеклопластик». Денег за свет и воду с волонтеров также не берут.

«Мы сами являемся производством для оборонно-промышленного комплекса. Поэтому [решили] помогать не только комплектующими для автомобилей и ракет, но и самим солдатам. У волонтеров была такая возможность, они предложили, а у нас была возможность им помочь», — рассказал директор по юридическим вопросам завода АО НПО «Стеклопластик» Николай Трофимов.

Ежедневно здесь работает примерно по 70 человек — от школьников до самых пожилых жителей округа. В цеху наладили производство более 20 наименований изделий — от нижнего белья до теплой одежды из флиса и бандажей для раненых.

Свой цех по пошиву вещей для мобилизованных есть и в Солнечногорске. Его открыли в помещении фонда «Дари добро». Он только набирает обороты. Пока на постоянной основе за машинки садятся восемь человек по предварительной записи, чтобы всем хватило места.

Сейчас там налаживают производство тактических носилок из строп. В них можно переносить раненых и грузы.

Присоединиться к волонтерам может каждый желающий. В планах у активистов открывать новые цеха и продолжать поддерживать бойцов в зоне СВО.

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