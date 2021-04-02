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    02 апреля 2021, 09:52

    Жители Подмосковья смогут выбрать дороги для ремонта до 31 мая

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте «Добродел» в Подмосковье. Жители смогут определить участки, нуждающиеся в обновлении. Опрос продлится до 31 мая.

    Жители Подмосковья смогут выбрать дороги для ремонта до 31 мая

    Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, выберут дороги, к ремонту которых приступят в 2022 году.

    Каждый год около 25% всей программы по ремонту автомобильных дорог формируют жители благодаря голосованию на портале „Добродел“

    Алексей Гержик.

    В этом году по просьбам жителей Подмосковья отремонтируют более 240 дорог. А вновь открытый сбор предложений поможет сформировать план на 2022-й.

    Жители Подмосковья смогут выбрать дороги для ремонта до 31 мая | Изображение 1

    «Отбор традиционно пройдет в два этапа: с 1 апреля по 31 мая — сбор предложений, с 1 июля по 31 августа — уже голосование», — уточнил министр.

    А принять участие в сборе предложений смогут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы выбрать его, необходимо указать точку на интерактивной карте.