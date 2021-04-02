Жители Подмосковья смогут выбрать дороги для ремонта до 31 мая

Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте «Добродел» в Подмосковье. Жители смогут определить участки, нуждающиеся в обновлении. Опрос продлится до 31 мая.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, выберут дороги, к ремонту которых приступят в 2022 году.

Каждый год около 25% всей программы по ремонту автомобильных дорог формируют жители благодаря голосованию на портале „Добродел“ Алексей Гержик.

В этом году по просьбам жителей Подмосковья отремонтируют более 240 дорог. А вновь открытый сбор предложений поможет сформировать план на 2022-й.

«Отбор традиционно пройдет в два этапа: с 1 апреля по 31 мая — сбор предложений, с 1 июля по 31 августа — уже голосование», — уточнил министр.

А принять участие в сборе предложений смогут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы выбрать его, необходимо указать точку на интерактивной карте.