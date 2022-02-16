Жители Подмосковья смогут утвердить раздел и объединение земель онлайн

Возможность утверждать схемы раздела и объединения земель появилась на «Госуслугах» в Подмосковье. Новая функция доступна индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, жители смогут подать заявку онлайн.

Это абсолютно новая услуга на портале. Ранее утвердить схему можно было только в очном формате в администрациях Надежда Куртяник.

По ее словам, решение об оказании услуги придет в личный кабинет заявителя на портале. Услуга доступна по ссылке. К заявке потребуется приложить копии документов.

Решение в виде постановления администрации городского округа поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Оно будет действительно два года. Госпошлину за услугу не взимают.

Ранее стало известно, что онлайн-запись в кружки упростили на «Госуслугах» Подмосковья.