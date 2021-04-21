Жители Подмосковья смогут помочь сиротам и тяжелобольным на акции 24–25 апреля
Община сестер милосердия пригласила всех желающих поддержать акцию «От сердца к сердцу» 24 и 25 апреля. Она благотворительная и пройдет для помощи сиротам, тяжелобольным, нуждающимся.
Благодаря акции удастся собрать подарки и необходимые вещи для особо нуждающихся детей и взрослых. Например, помогут сиротам из Коломенского дома ребенка, где находятся 95 детей.
Будут собирать подарки и для 195 детей из социальных приютов «Яковлево», «Ковчег», «Добрая школа».
Кроме того, собранные вещи передадут для 200 тяжелобольных детей и взрослых в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.
Получателями подарков будут и 400 детей из неблагополучных, малоимущих семьей, 28 одиноких пожилых людей, а также 550 осужденных женщин.
Что можно принести?
Младенцам:
• Подгузники, детское мыло, средства для купания, крем.
Детям и подросткам:
• Куклы, наборы для рукоделия;
• Конструкторы, машинки;
• Куличи, шоколад, печенье, вафли, зефир.
Взрослым:
• Консервы мясные и рыбные;
• Куличи, вафли, шоколад, печенье.
Акция состоится в здании Московского подворья Валаамского монастыря: 1-й этаж, улица 2-я Тверская-Ямская, дом № 52. Все подробности можно узнать на сайте.