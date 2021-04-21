Жители Подмосковья смогут помочь сиротам и тяжелобольным на акции 24–25 апреля

Община сестер милосердия пригласила всех желающих поддержать акцию «От сердца к сердцу» 24 и 25 апреля. Она благотворительная и пройдет для помощи сиротам, тяжелобольным, нуждающимся.

Благодаря акции удастся собрать подарки и необходимые вещи для особо нуждающихся детей и взрослых. Например, помогут сиротам из Коломенского дома ребенка, где находятся 95 детей.

Будут собирать подарки и для 195 детей из социальных приютов «Яковлево», «Ковчег», «Добрая школа».

Кроме того, собранные вещи передадут для 200 тяжелобольных детей и взрослых в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

Получателями подарков будут и 400 детей из неблагополучных, малоимущих семьей, 28 одиноких пожилых людей, а также 550 осужденных женщин.

Что можно принести?

Младенцам:

• Подгузники, детское мыло, средства для купания, крем.

Детям и подросткам:

• Куклы, наборы для рукоделия;

• Конструкторы, машинки;

• Куличи, шоколад, печенье, вафли, зефир.

Взрослым:

• Консервы мясные и рыбные;

• Куличи, вафли, шоколад, печенье.

Акция состоится в здании Московского подворья Валаамского монастыря: 1-й этаж, улица 2-я Тверская-Ямская, дом № 52. Все подробности можно узнать на сайте.