facebook_pixel
    21 апреля 2021, 18:11

    Жители Подмосковья смогут помочь сиротам и тяжелобольным на акции 24–25 апреля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Община сестер милосердия пригласила всех желающих поддержать акцию «От сердца к сердцу» 24 и 25 апреля. Она благотворительная и пройдет для помощи сиротам, тяжелобольным, нуждающимся.

    Жители Подмосковья смогут помочь сиротам и тяжелобольным на акции 24–25 апреля | Изображение 1

    Благодаря акции удастся собрать подарки и необходимые вещи для особо нуждающихся детей и взрослых. Например, помогут сиротам из Коломенского дома ребенка, где находятся 95 детей.

    Будут собирать подарки и для 195 детей из социальных приютов «Яковлево», «Ковчег», «Добрая школа».

    Кроме того, собранные вещи передадут для 200 тяжелобольных детей и взрослых в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

    Получателями подарков будут и 400 детей из неблагополучных, малоимущих семьей, 28 одиноких пожилых людей, а также 550 осужденных женщин.

    Что можно принести?

    Младенцам:

    • Подгузники, детское мыло, средства для купания, крем.

    Детям и подросткам:

    • Куклы, наборы для рукоделия;

    • Конструкторы, машинки;

    • Куличи, шоколад, печенье, вафли, зефир.

    Взрослым:

    • Консервы мясные и рыбные;

    • Куличи, вафли, шоколад, печенье.

    Жители Подмосковья смогут помочь сиротам и тяжелобольным на акции 24–25 апреля | Изображение 2

    Акция состоится в здании Московского подворья Валаамского монастыря: 1-й этаж, улица 2-я Тверская-Ямская, дом № 52. Все подробности можно узнать на сайте.