Жители Подмосковья смогут подать заявки на гранты для развития семейных ферм до 1 сентября

Заявки на гранты для развития семейных ферм примут в Подмосковье до 1 сентября. Областное правительство выделило на эти цели 50,1 миллиона рублей в 2021 году.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, грант дают главе фермы, включая индивидуального предпринимателя.

Максимальный грант в этом направлении — 30 миллионов рублей Сергей Воскресенский.

Грантовая поддержка поможет купить оборудование, обновить или построить цеха для переработки продукции, приобрести животных и птиц, материалы.

Кроме того, льгота позволит решить проблемы с источниками электро-, газо- и водоснабжения.

«Гранты предоставляют с целью создания и развития в селах Подмосковья фермерских хозяйств, создания новых рабочих», — отметил Воскресенский.

По его словам, конкурсные отборы запланировали провести с конца сентября до начала октября. Узнать все об условиях для подачи заявок можно на сайте Минсельхозпрода Подмосковья.