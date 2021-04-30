Жители Подмосковья смогут оценить работу расчетных центров ЖКХ онлайн
Онлайн-система оценки работы МосОблЕИРЦ появилась в Подмосковье. Ее начали тестировать в Электростали, а после запланировали внедрить по всей области. Жители смогут оценить уровень обслуживания одним нажатием кнопки.
Электронный сервис оценки МосОблЕИРЦ — это пилотный для Подмосковья проект. Жители могут указать, эффективно ли их приняли в расчетных центрах, созданных для оплаты услуг за ЖКХ.
Об этом рассказал генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.
За время работы пилотной системы более трех тысяч посетителей офиса в Электростали дали оценки. Средняя — 4,8 по пятибалльной шкале. Спасибо нашим клиентам за высокие баллы
По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, планируется, что онлайн-системы оценки лояльности начнут работать в центральных офисах МосОблЕИРЦ.
Как оценить работу?
Посетители могут оценить уровень обслуживания нажатием одной кнопки. Для этого есть два способа.
Первый — после обслуживания у специалиста можно выбрать на планшете кнопку «отлично», «удовлетворительно», «плохо».
Второй способ — отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале и оценить по пятибалльной системе профессионализм и скорость обслуживания, удобство офиса. Можно записать письменное, голосовое и видеосообщение.
Отзывы клиентов оперативно поступают в центральную базу данных, где специалисты МосОблЕИРЦ анализируют данные.