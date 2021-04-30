Жители Подмосковья смогут оценить работу расчетных центров ЖКХ онлайн

Онлайн-система оценки работы МосОблЕИРЦ появилась в Подмосковье. Ее начали тестировать в Электростали, а после запланировали внедрить по всей области. Жители смогут оценить уровень обслуживания одним нажатием кнопки.

Электронный сервис оценки МосОблЕИРЦ — это пилотный для Подмосковья проект. Жители могут указать, эффективно ли их приняли в расчетных центрах, созданных для оплаты услуг за ЖКХ.

Об этом рассказал генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

За время работы пилотной системы более трех тысяч посетителей офиса в Электростали дали оценки. Средняя — 4,8 по пятибалльной шкале. Спасибо нашим клиентам за высокие баллы Олег Савельев.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, планируется, что онлайн-системы оценки лояльности начнут работать в центральных офисах МосОблЕИРЦ.

Как оценить работу?

Посетители могут оценить уровень обслуживания нажатием одной кнопки. Для этого есть два способа.

Первый — после обслуживания у специалиста можно выбрать на планшете кнопку «отлично», «удовлетворительно», «плохо».

Второй способ — отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале и оценить по пятибалльной системе профессионализм и скорость обслуживания, удобство офиса. Можно записать письменное, голосовое и видеосообщение.

Отзывы клиентов оперативно поступают в центральную базу данных, где специалисты МосОблЕИРЦ анализируют данные.