Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил состояние дорог, подъездов и дворов в Сходне. Во время обхода территории к нему обратились местные жители и попросили о дополнительном благоустройстве.

«Комфорт и удобство жителей — наш приоритет. В этом году мы запланировали большой объем работ по ремонту и благоустройству, я лично его контролирую, а также общаюсь с жильцами, чтобы учесть их пожелания и мнения», — рассказал Дмитрий Волошин.

В этом году в округе заасфальтируют 28 народных троп по программе губернатора «Пешком». В Сходне таких дорожек будет пять. На участке от улицы Мичурина до ворот детского сада «Ручеек» уже готово основание для укладки асфальта. Дети 1 сентября пойдут в школу и детские сады по новой чистой тропинке.

Во время обхода территории к главе обратились местные жители с просьбой благоустроить двор — в частности, убрать сухие деревья, посадить кусты и растения. Волошин рассказал, что в округе работает программа озеленения дворов «Цветы в каждый двор».

«Вместе с жителями выходим высаживать зеленые насаждения — туи, гортензии, сирень и другие растения. Это большая программа, которую мы начали в этом году. Пилотно уже озеленили 13 дворов, до конца осени озеленим еще 23 двора», — отметил глава. Он предложил жительнице включить двор в программу. Этот вопрос обсудят на собрании с жильцами.

Этим летом в доме № 35 на улице Мичурина отремонтировали четыре подъезда. Здесь обновили входные группы, заменили козырьки, двери, почтовые ящики, положили плитку, покрасили стены, перила. Дмитрий Волошин проверил качество работ и сделал замечания управляющей компании, в частности поручил заменить существующий информационный стенд на новый.

Посетил глава и Юбилейный проезд, где ведется ремонт дороги. Там уже демонтировали старое покрытие и подготовили его для прокладки нового асфальта. До конца рабочей недели ремонт на этом участке планируют завершить. В этом году в Химках отремонтируют 13 дорог, шесть из которых уже готовы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов, которое проводят в Подмосковье. В этом году в планах — преобразить 60 локаций.