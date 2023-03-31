Подмосковье 31 марта 2023, 17:05 Жители шести микрорайонов Балашихи приняли участие в форуме председателей советов домов

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Третий объединенный форум председателей советов многоквартирных домов и улиц частного сектора прошел в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе. На мероприятие пригласили жителей микрорайонов Балашиха-1, Первомайский, Дзержинского, Никольско-Архангельский, Новое Измайлово, ЦОВБ, а также некоторых домов на улицах Терешковой и Быковского.

Участники форума узнали больше о формировании инвестиционных программ, о порядке организации собраний собственников, включении домов в программу капремонта, благоустройстве придомовой территории. Кроме того, присутствующие смогли задать вопросы представителям администрации Балашихи и руководителям организаций в сфере ЖКХ.

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Напомним, в округе по поручению главы Балашихи, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова реализуют новую систему взаимодействия жителей и власти в коммунальной сфере. Она позволяет решать вопросы в ускоренном порядке с привлечением представителей администрации и депутатов. В ее основе лежит озвученный губернатором Московской области Андреем Воробьевым принцип — житель всегда прав.

«Состояние жилых домов зависит от многих факторов и в законодательстве предусмотрено множество рычагов воздействия для улучшения жизни граждан», — отметила начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Депутаты совместно с председателями советов домов проводят встречи, на которых обсуждают пожелания жителей в коммунальной сфере. После эти предложения вносят в инвестпрограммы.

«В нашем городе растет число инициативных и ответственных жителей, считающих лестничную площадку, лифт и подъезд продолжением своей квартиры. Они активно участвуют в управлении домовым имуществом и отлично знают, на что лучше потратить средства и какие вопросы внести в инвестиционную программу», — рассказал председатель совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

Председатели советов домов и улиц вместе с муниципальными депутатами принимают участие в решении задач по благоустройству территории, текущему ремонту, озеленению, мониторингу работы коммунальных служб и реализации других проектов.

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